Передал Путину ракеты, которыми теперь атакуют Украину: что известно об экс-премьере Пустовойтенко

Когда-то премьер-министр Украины Пустовойтенко отдал России ракеты в обмен на списание долгов за газ

Валерий Пустовойтенко — бывший народный депутат и премьер-министр Украины, который был при власти в конце 90-х и начале 2000-х. В свое время именно он подписал документ, которым передал в руки Путина ракеты, которыми теперь бомбят украинские города.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшем премьер-министре Украины Валерии Пустовойтенко и о фатальном соглашении с Путиным, которое он подписал в 1999 году.

Валерий Пустовойтенко — что о нем известно

Валерий Пустовойтенко — бывший премьер-министр Украины, народный депутат нескольких созывов Верховной Рады, министр Кабинета министров. Он родился 23 февраля 1947 года в Николаевской области в семье колхозников. Сейчас ему 77 лет. Учился в Одесском политехническом и Днепропетровском инженерно-строительном институтах. Доктор технических наук.

Валерий Пустовойтенко. Фото: Getty Images

Свою политическую карьеру Валерий Пустовойтенко начал в 1990 году, когда впервые стал народным депутатом Украины. В июле 1997 года Пустовойтенко возглавил украинское правительство. На этом посту он активно сотрудничал с Верховной Радой, подавая на рассмотрение важные законопроекты, необходимые для жизнедеятельности страны. Благодаря этому ему удалось наполнить государственный бюджет и контролировать ценовую ситуацию в Украине. Позже это помогло развитию украинской пищевой промышленности и способствовало увеличению доли на рынке малого бизнеса. Возрос экспорт товаров и услуг.

Валерий Пустовойтенко. Фото: Getty Images

После второй инаугурации Леонида Кучмы Валерий Пустовойтенко в конце 1999 года вынужден был сложить полномочия премьер-министра. После этого его политическая карьера не закончилась — он был народным депутатом, занимал разные должности в министерствах и был советником президента Януковича.

Скандальное соглашение о ракетах

На посту премьер-министра Украины Валерий Пустовойтенко подписал неоднозначное соглашение с Путиным, которое на тот момент казалось верным, а теперь украинцы пожинают плоды этого документа. Речь идет о соглашении, которым Пустовойтенко передал в руки Путина 575 крылатых ракет Х-55 вместе с 11 тяжелыми бомбардировщиками.

Пустовойтенко и Путин. Фото: Униан

Журналисты "Схем" даже разыскали в государственном архиве это соглашение. Оно было подписано в Ялте в октябре 1999 года. Его подписали два премьер-министра Украины и России — Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин. В обмен на эти ракеты и бомбардировщики, Россия упразднила часть долга Украины за газ. Теперь же во время полномасштабной войны этими ракетами Х-55 Россия атакует украинские города.

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