Дело так и не раскрыли: как выглядел Виктор Ющенко до отравления

Экс-президент сильно пострадал от этого покушения, а его внешность навсегда изменилась

Виктор Ющенко — третий президент независимой Украины, на которого было совершено покушение. Его вероятно отравили во время ужина с политиками и силовиками, который состоялся 5 сентября 2004 года. После этого внешность президента изменилась навсегда.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел экс-президент Виктор Ющенко до того, как было совершено отравление.

Виктор Ющенко и его отравление

С момента отравления прошло уже более 20 лет. Сам экс-президент Виктор Ющенко считает, что его отравили во время ужина с представителями силовых структур, который состоялся 5 сентября 2005 года. Тогда его пригласили на специальное совещание на дачу тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, расположенную на Осокорках. На этом ужине также присутствовали председатель СБУ Игорь Смешко и народный депутат Давид Жвания.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

Практически сразу после этого мероприятия тогда еще кандидату в президенты стало плохо. В ночь с 9 на 10 сентября 2004 года Виктора Ющенко доставили в австрийскую клинику, где ему установили диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Позже австрийские врачи пришли к выводу, что украинского кандидата в президенты отравили диоксинами.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

На то время, когда продолжалась предвыборная кампания, отравление Виктора Ющенко вызвало бурный резонанс в обществе. Эксперты даже допускали, что именно этот печальный инцидент в какой-то мере помог Ющенко выиграть те выборы и стать президентом Украины. Однако заказчика и исполнителя этого отравления так и не установили, а дело об отравлении осталось не раскрытым.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

При этом американская разведка утверждала, что отравление Виктора Ющенко заказал Владимир Путин. Были и другие версии отравления, в которых замешаны российские спецслужбы или оппоненты Ющенко на тех выборах, например, представители команды Януковича.

Виктор Ющенко до отравления. Фото: Getty Images

Однако, несмотря на то, что Виктор Ющенко из-за этого отравления действительно был в шаге от смерти, ему удалось не только выжить, но и стать президентом Украины. Сейчас политику 70 лет и он даже время от времени появляется на публичных мероприятиях.

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

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