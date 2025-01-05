Начальник штаба батальона "Шторм.Осетия" ликвидирован в машине: дрон ударил в лобовое стекло (видео)

Разведчики получили оперативную информацию, содержащую детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона

Украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона россиян "Шторм.Осетия" в Запорожской области и его водителя. Аэроразведчикам удалось спланировать на них FPV-засаду.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Там отметили, что операция была совершена 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак.

"Воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка с рф) и его водителя", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указано, что разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, содержащую детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона.

Эти данные помогли аэроразведчикам спланировать FPV-засаду для начальника штаба батальона россиян "Шторм.Осетия".

"Сначала операторы дронов искусно испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников (Сергея Мельникова (позывной "Кама"), — Ред.). Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое", — отметили в ГУР.

В результате оба были ликвидированы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2024 года украинские спецслужбы подорвали 40 вагонов-цистерн с топливом россиян в Запорожской области.