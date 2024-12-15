Украинские спецслужбы подорвали 40 вагонов-цистерн с топливом россиян в Запорожской области (видео)

На длительное время выведена из строя важная для россиян железнодорожная ветка

СБУ, ГУР и Силы обороны провели уникальную многоэтапную спецоперацию и уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего. При этом была повреждена железнодорожная ветка, которая вела из Крыма на временно оккупированные территории под Запорожьем.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. Стоимость нанесенного вражеским войскам урона составляет 4 миллиона долларов США.

Известно, что СБУ вместе с ОСУВ "Таврия", ГУР, ССО и СБС провела спецоперацию, которая состояла из нескольких этапов и была тщательно подготовлена. Цель — перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья.

Изначально была организована диверсия по подрыву железнодорожных путей вблизи села Алексеевка Бильмакского района Запорожской области. Взрыв прогремел во время движения поезда, который перевозил 40 цистерн горячего стоимостью около 4 миллионов долларов США.

Когда поезд остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS — ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн с горючим. Кроме этого на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая вела из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья и обеспечивала российские войска.

Напомним, агент партизанского движения "АТЕШ" провел диверсию на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью. Партизаны задержали поставку топлива для российских войск на линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украинская военная разведка (ГУР) успешно провела операцию по удару по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. В результате атаки были уничтожены самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.