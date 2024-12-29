В Мелитополе взорвали машину российского командира: он отобрал ее у своих же военных, - СМИ
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После инцидента город наполнился вооруженными патрулями
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области взорвали авто. Машина, предположительно, могла принадлежать российскому командиру.
Об этом пишет паблик "Бердянск Сейчас". Отмечается, машина была уничтожена в результате взрыва, вероятно, вызванного местным подпольем.
При этом, РИА-Мелитополь сообщает, что после инцидента город наполнился вооруженными патрулями. Тем временем, в пропагандистских пабликах "властей" утверждают, что усилены так называемые "антитеррористические меры", а в ФСБ даже провели заседание "оперативного штаба".
Один из военных в сети пожаловался, что этот автомобиль был недавно передан на фронт. Однако машина не использовалась по назначению. Авто сначала оказалась в личном распоряжении командира.
В местном паблике сообщают, что несмотря на обещания оснастить транспорт для защиты от дронов, этого сделано не было, что и привело к его уничтожению вместе с находившимся поблизости складом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 декабря, во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в результате подрыва авто. Машина принадлежала председателю оккупационного совета города Василию Нечете.