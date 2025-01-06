Весну ждали? Синоптик удивил прогнозом на 7 января, где будет тепло (карта)

Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах

Во вторник, 7 января, после кратковременных морозов в Украину придет настоящее весеннее тепло. А в конце недели вообще будет высокая температура воздуха.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в регионах Украины на второй день рабочей недели. А также объяснил, почему надвигается тепло.

Погода в Украине 7 января

В Украине в этот день будет преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололед. В западной части туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 тепла, днем +3…+8, в южных и западных регионах местами до +11 градусов тепла.

В чем причина потепления

По словам синоптика, на территорию нашей страны станет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. В связи с этим, температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах. Временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя и туманов, иногда с мокрым снегом.

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