Кому тепло, а кому снег: какой будет погода в Украине на Крещение

В некоторых регионах пройдут дожди

В Украине ожидается небольшое, но резкое похолодание уже 3 января. Однако перед церковным праздником Крещения Господня, которое в Украине теперь отмечают 6 января, все изменится.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Согласно прогнозу его синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7…+9 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров будут опускаться до 0…+2 градусов.

Осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега ожидаются только на западе и севере страны.

Детальнее:

на востоке Украины (днем) температура воздуха будет колебаться в районе 0…+4 градусов;

на юге — +2…+8;

на севере Украины — -1…+3;

на западе — +4…+10;

в столице — +2…+4 (возможен небольшой дождь и мокрый снег).

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы будут отмечать Крещение в 2025 году по новому стилю.

Также мы писали о том, какой будет погода в пяти крупных городах Украины 3 января. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, стоит ожидать осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег.