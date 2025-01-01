Первый закат 2025 года в Украине оказался невероятно красочным: впечатляющие фото

Солнце буквально разукрасило небо над городами

Первый заход солнца в 2025 году выдался невероятно красочным. Небо во многих городах Украины стало "огненным".

Соответствующие фотографии уже разлетаются по сети. В частности, такой закат можно было видеть в Киеве, Днепре и Запорожье.

Солнце буквально разукрасило небо над городами в яркие желтый и красный цвета. Местами его оттенки даже были похожи на фиолетовый.

Украинцы стали делится своими фото. Вот как это выглядело:

Напомним, что необычный закат стал не единственным красочным явлением в Украине за 1 января. Так, например, в новогоднюю ночь на Ивано-Франковщине все небо покрыло северное сияние. Оно переливалось розоватыми оттенками.Впечатляющее атмосферное явление заметили, в частности, неподалеку от Косово в 1:30.

Также "Телеграф" писал о том, что в октябре 2024 года в Украине тоже можно было наблюдать северное сияние. Небо приобрело нежную розовую и зеленоватую окраску.

Кроме того мы рассказывали о том, что в Одессе начало светиться море в начале этой осени. Это нечастое для региона явление связано с цветением биолюминесцентных водорослей.