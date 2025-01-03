В разгар зимы в Украине зацвело необычное дерево (фото, видео)

Теплая зима помогла этому

В первые дни нового 2025 года из-за теплой зимней погоды в Запорожье зацвела сакура. В сети уже показали первые кадры.

Как отмечает портал "ЗаБор", цветущие деревья можно увидеть в Вознесеновском парке. Отмечается, что аномально теплая зима повлекла за собой пробуждение экзотических деревьев, которые начали цвести.

"Из-за аномального тепла в Запорожье в первые дни нового года зацвела сакура. Цветущие деревья можно увидеть в Вознесеновском парке", — говорится в сообщении.

Заметим, что сакуры обычно цветут в середине или конце апреля, когда среднесуточная температура составляет +5-10 градусов. Последнюю неделю в Украине наблюдается аномально теплая зима, о чем неоднократно говорили синоптики.

В этом году сакура зацвела в начале января, и это произошло не только в Запорожье. В сети пишут, что цветущие деревья заметили в Мукачево и Ужгороде.

Однако это цветение не продержится долго, ведь уже с 4 января Украину накроют сильные морозы до -9 градусов. В Запорожье синоптики прогнозируют ночью -6 градусов, а в день -1 градуса. Поэтому все цветочки сакуры померзнут и отпадут. К тому же, прогнозируемый снег будет способствовать этому еще быстрее.

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