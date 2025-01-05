Украину в январе накроет тепло до +13: синоптики удивили прогнозом

Тепло будет не по всей территории нашей страны

Синоптические условия в ближайшие дни будут развиваться таким образом, что на территорию нашей страны начнет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. по-настоящему весенне и тепло.

Игорь Кибальчич поделился прогнозом на вторую неделю нового года. По его словам, несмотря на теплую погоду, все же будут осадки в виде дождя со снегом.

Погода в Украине 6 января

В понедельник, 6 января, ночью в западной части, днем также в северных и местных центральных областях пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и ледяную крупу. Возможны гололедица, на дорогах гололедица. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем в западных, центральных и северных регионах местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 мороза, днем 0…+5 тепла, на юге и Прикарпатье до +7 тепла. На севере Левобережья ночью -5...-10 мороза, днем -3...+2 градуса тепла.

Погода в Украине 7 января

Во вторник, 7 января, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. В западной части туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4, днем +3…+8, в южных и западных регионах местами до +11 градусов тепла.

Погода в Украине 8 января

В среду, 8 января, ночью в западной части, днем также в северной, центральной и северо-восточной областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где в Украине туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…+6, днем +3…+8 градусов тепла.

Погода в Украине 9 января

В четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, тучи и дождя, в остальных странах преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах.

Погода в Украине 10 января

В пятницу, 10 января, небольшие дожди кое-где пройдут в западных областях, на остальных Украине без существенных осадков. ° тепла.

Укргидрометцентр пишет, что в пятницу, 10 января, в южной части Украины столбики термометра будут показывать до +13 градусов тепла.

Речь идет за Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Кировоградскую области. Там дневная температура будет колебаться от +10 до +13 градусов тепла. При этом осадков синоптики не прогнозируют, а наоборот, в эти дни будет солнечно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в разгар зимы в Украине зацвело необычное дерево.