ВСУ столкнулись с критической потребностью в армии: без этих специалистов воевать будет сложно

Мобилизация методом бусификации, ну она никак не помогает

В некоторых подразделениях ВСУ катастрофически не хватает пилотов дронов. Это связано с тем, что нет подготовки в тылу.

Об этом сказал командир отдельной службы БПЛА УДА Ашот Арутюнян в эфире Ранок.LIVE. Он подчеркнул, что проблема кроется в отсутствии должной подготовки в тылу и образовательных инициатив.

"Я не буду говорить о недостатке пехоты, это, пожалуй, такая уж больная тема, о которой все слышали. Я непосредственно сталкиваюсь с операторами дронов. Вот очень большая существенная нехватка подготовленных людей, знающих АЗИ физики, знающих АЗИ электроники, которые могут делать какой-то минимальный ремонт дронов, которые могут просчитать радиогоризонт для применения дронов и так далее. Поэтому недостаток пилотов, он напрямую связан с тем, что нет подготовки в тылу этих самых пилотов", — рассказал он.

По его словам, методы мобилизации, как "бусификация", неэффективны для этой специфики. А информационная кампания ограничивается только плакатами по дорогам.

"И эта мобилизация методом бусификации, ну она никак не помогает пилотам. Может она помогает пехоте, может она помогает штурмовикам и так далее, а вот какой-то медийной кампании существенной, что вот силы беспилотной авиации, я вижу ее только на плакатах вдоль дороги. Ну, как мы знаем, многие молодые ребята боятся выезжать за пределы своего населенного пункта, потому что боятся этой бусификации, то они, видимо, этих плакатов и не видят. А вот так, что в интернете, по телевидению, какие-то доступные онлайн-курсы, ну вот "Виктори Дронс" — это все, что я вижу. Кого есть какая-то хитрая, снага, желание быть оператором БпЛА, найдите ближайшее к себе курсы, потому что, как я говорю уже третий год подряд", — рассказывает он.

Арутюнян говорит, что воевать придется всем. Ведь враг сильный, враг больше нас, сам он не остановится. И Америка нам, видимо, не поможет, заметил он.

Арутюнян говорит, что воевать придется всем. Враг ведь сильный, враг больше нас, сам он не остановится. И Америка нам, вероятно, не поможет, заметил он.

Ранее Телеграф писал, что в Раде считают нужным искоренить "бусификацию" и не снижать мобилизационный возраст