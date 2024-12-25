Будут ли воевать сыновья Садового после учебы в Британии: мэр Львова ответил

Старшие сыновья мэра Львова будут воевать при необходимости

Городской глава Львова Андрей Садовой ответил, будут ли принимать участие в российско-украинской войне его старшие сыновья — в настоящее время они учатся в Великобритании.

В интервью журналистке ТСН Нате Островской чиновник рассказал, что служба в рядах Сил обороны Украины является долго каждого мужчины. Вместе с тем, он готов отправить своих сыновей на войну после того, как они закончат обучение.

Садовой отметил: его дети действительно проходят обучение за границей.

"Они действительно учатся, но если придет их срок служить в армии, то они будут служить в армии. Это нельзя, простите меня… Это обязанность каждого мужчины. Но пока им еще там по 20 лет, ну пусть получат образование. Потому что если они будут образованы, они будут больше пользы, мне кажется, даже для украинской армии", — заявил мэр Львова.

Андрей Садовой вместе с женой Екатериной воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония. Старшие сыновья являются студентами за границей, а младшие учатся в школе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львове жильцы дома угрожали срезать пандус, установленный для военного, потерявшего на войне обе ноги.