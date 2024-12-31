Памятник Высоцкому снесли в Одессе. Что с ним будет дальше (фото)

Уже названа причина демонтажа

В Одессе возле киностудии был демонтирован памятник советскому актеру Владимиру Высоцкому. Такое решение приняли власти города.

Об этом сообщила сама киностудия. Отмечается, что именно из-за многочисленных жалоб людей администрация Одессы решила снести памятник

Демонтаж памятника Высоцкому прошел 30 декабря в 22:00. Известно, что монумент будет передан на хранение предприятию киностудии.

"Коллектив Одесской киностудии принял решение демонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов", — заявили там.

Отмечается, что начата процедура согласования и разрешений, а также поиска средств для проведения соответствующих работ.

Для справки

Владимир Высоцкий – советский актер, певец и поэт, лауреат Государственной премии СССР. Он снялся почти в 30 фильмах, во многих из них звучат его песни. Высоцкий написал около 700 песен и стихов, гастролировал в СССР и за границей.

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