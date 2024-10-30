Пустующая российская глубинка: как выглядит деревня, в которой родился главнокомандующий ВСУ Сырский (фото)

В 1980 году семья Сырского переехала в Украину

В феврале 2024 президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. В начале полномасштабного вторжения он был командующим обороны Киева. Однако родился Сырский в российской глубинке.

"Телеграф" решил выяснить, как называется деревня, где родился главнокомандующий ВСУ и как она выглядит. К слову, прожил в России Александр Сырский недолго, до 1980 года.

Где родился Александр Сырский и как выглядит эта деревня сейчас

Согласно данным "Википедии", которая ссылается на ряд СМИ, Александр Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Киржачского района Владимирской области (РФ). Хотя в российских СМИ начали утверждать, что главнокомандующий ВСУ родился в деревне с таким же названием, но расположенной в другом районе области, но эта информация неподтвержденная. В 1980 году его семья переехала в Украину, и Сырский пошел в среднюю школу в Харькове.

Что касается деревни Новинки в Киржачском районе, то расположена она на берегу реки Шередарь, в 20 км на юг от центра поселения деревни Кипрево. В 1859 году в деревне жили 64 человека, в 1905 году был зафиксирован прирост и тогда население составляло 102 человека. В 1926 году в Новинках проживали 76 человек, а с 2002 по 2021 год деревня пустует.

Деревня Новинки в Киржачском районе

В сети есть фотографии, на которых видно, что многие дома в деревне находятся в запущенном состоянии, во дворах стоят колодца, а это может указывать на то, что в населенном пункте отсутствовало водоснабжение и канализации.

Как выглядит деревня Новинки в Киржачском районе РФ, Фото: a33.ru

Также на кадрах можно увидеть часовня. Вокруг нее все заросло высокой травой и деревьями.

Деревня, в которой родился Александр Сырский, Фото: a33.ru

Но в российских СМИ пишут, что Сырский родом с деревни Новинки Петушинского района Владимирской области, что в 10 км на юго-запад от центра поселения деревни Пекша. Правда, выглядит она не лучше.

Еще одно село Новинка, но в другом район

Там расположено чуть больше десятка деревянных домов. В 1859 году в деревне числилось 106 человек, в 1905 году население увеличилось до 162 человек, в 1926 году там насчитывался 171 житель. Но из села начали люди выезжать и в 2002 году там проживало 24 человека, в 2010 — 32 человека, а в 2021 — всего 8 человек.

Деревни Новинки Петушинского района, Фото: РосСМИ

Российские пропагандисты даже нашли старый дом, в котором якобы была прописана бабушка Сырского, он и его мама. А семья будущего военачальника якобы проживала в военном гарнизоне "Костерево-1", где служил отец Сырского.

Деревни Новинки Петушинского района, Фото: РосСМИ

"Телеграф" писал ранее, как выглядит русский поселок, где родилась Тина Кароль. Населенный пункт находится вдали от больших городов и цивилизации.