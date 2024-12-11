Поднимаясь по карьерной лестнице военного главнокомандующий много учился

Александр Сырский — украинский военный деятель, который в феврале 2024 года возглавил Вооруженные силы Украины. Несмотря на то, что он родился в России, Сырский сделал блестящую карьеру в Украине и стал главным врагом РФ.

"Телеграф" расскажет, что известно об Александре Сырскои и как он достиг таких высот в военном деле в Украине.

Александр Сырский. Фото: Getty Images

Александр Сырский — что о нем известно

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года (сейчас ему 59 лет) в маленьком российском селе Новинки Владимирской области РФ в семье профессионального военного. В 70-х годах отца перевели служить в Украину, так что он вместе с семьей переехал в Харьков. Именно там Александр Сырский с золотой медалью окончил школу.

Александр Сырский. Фото: Getty Images

В 1982 году Сырский получил квоту для отличников, по которой поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Закончил его в 986 в звании лейтенанта. Первое место службы будущего главкома ВСУ — командир мотострелкового взвода 426 мотострелкового полка 25-й гвардейской мотострелковой дивизии (в Лубнах на Полтавщине).

Кроме Московского военного училища Александр Сырский в 1998 году закончил с отличием Академию Вооруженных Сил Украины, а в 2006 году – Национальную академию обороны Украины также с отличием. Он имеет степень кандидата военных наук.

Александр Сырский. Фото: Getty Images

Воинские звания и должности Сырского

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Александр Сырский прошел все ступени воинской службы — от командира мотострелкового взвода до командира отдельной механизированной бригады.

В дальнейшем занимал должности:

заместителя начальника штаба корпуса быстрого реагирования;

начальника штаба – первого заместителя Командующего Объединенного оперативного командования;

первого заместителя начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

первого заместителя начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины;

начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины;

командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины;

командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

А 8 февраля 2024 года генерала Александра Сырского назначили на высшую в Украине воинскую должность — он стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Также известно, что Сырский — Герой Украины, отмеченный государственными и ведомственными наградами.

Александр Сырский. Фото: Getty Images

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