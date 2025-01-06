Можно ли мобилизовать "критического" работника с бронированием? В ТЦК дали ответ

Процедура определена законом

В случае бронирования работника без использования портала "Дия", предприятие должно предоставить ТЦК соответствующие документы. После этого человек сможет получить отсрочку от призыва.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он пояснил, что в случае бронирования работника через "Дию", эта информация сразу подтягивается в реестр "Оберег".

Если же сотрудников бронируют без "Дии", нужно уведомление о полученном бронировании предоставить в ТЦК, который внесет эту информацию в "Оберег". Также Истомин отметил, что работник забронирован, пока работает на предприятии.

По его словам, предприятие бронирует своих работников без участия ТЦК, а затем оформляет отсрочку. Спикер подчеркнул, что это задача руководителя предприятия.

"Руководитель предприятия знает — критическое оно или нет, и сколько людей он может забронировать. И руководитель предприятия обязан забронировать этих людей и оформить им отсрочку", — отметил Истомин.

Он подчеркнул, что бронирование – это один из пунктов для предоставления отсрочки. По словам спикера, само по себе бронирование еще не результат — после его получения нужно оформить отсрочку.

Он напомнил, что Постановление 560 предусматривает, что органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным военнообязанным работникам (государственным служащим), которые забронированы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого они размещаются. Соответствующие документы представляются в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и состоят на специальном военном учете. Таким гражданам оформляется отсрочка от призыва при мобилизации.

Истомин пояснил, что предприятие должно направить в ТЦК документы на своих работников: ходатайство руководителя по оформлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.

По его словам, ТЦК предоставляют отсрочку на 90 дней, а затем ее можно продлить. В то же время для предприятий, которые бронируют своих работников через "Дию", отсрочка предоставляется автоматически, и для некоторых из них срок может достигать 1 года.

Напомним, нардеп Александр Федиенко обратился в Минобороны Украины для объяснения случая мобилизации забронированного работника критического предприятия. В то же время в ВСУ уже предоставили комментарий по этому вопросу.