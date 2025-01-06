Высокая зарплата и бронь не помогут. ТЦК разрешили мобилизовать сотрудников критических предприятий

ТЦК действует в рамках действующего законодательства

Бронирование работников критических предприятий не защищает их на 100% от мобилизации, ведь теперь территориальные центры комплектования (ТЦК) могут призывать и их.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко. По его словам, он обратился в Минобороны Украины для объяснения случая мобилизации забронированного работника критического предприятия.

"То есть теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание на то, что он был забронирован. Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки, мобилизовавший забронированного работника, действует в рамках законодательства.

"Должностными лицами, которые осуществляли аннулирование отсрочки от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, не был учтен факт бронирования указанных работников за предприятием, признанным критически важным, а не исполнителем мобилизационного задания", — говорится в документе.

То есть ТЦК может аннулировать бронирование работников любого критического предприятия, особенно если оно не выполняет мобилизационное задание. При этом есть возможность через суд обжаловать это решение, но это займет определенное количество времени, за которое человек может быть на учениях или службе.

"Проблематика всей этой истории состоит в том, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования доверие предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", — добавляет нардеп.

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