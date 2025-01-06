Россияне повредили железную дорогу в Киевской области: задерживается ряд поездов (расписание)
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17 поездов задерживаются
В понедельник, 6 января, в результате вражеских обстрелов была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Поэтому многие поезда будут курсировать с опозданием.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Время задержки поездов можно посмотреть на сайте по ссылке.
В компании написали, что железнодорожники уже работают, чтобы восстановить поврежденную контактную сеть.
По состоянию на 6 января 06:18 задерживаются следующие поезда, среди которых и международное сообщение:
№103/104 Львов-Краматорск (+1:18)
№21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+1:18)
№143/144 Рахов-Сумы (+0:49)
№141/142 Ивано-Франковск-Чернигов (+0:49)
№95/96 Рахов-Киев-Пасс.
№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:36)
№103/104 Краматорск-Львов (+0:36)
№9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+0:29)
№105/106 Одесса-Главная-Киев-Пасс. (+0:23)
№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:20)
№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:08)
№51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:07)
№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:07)
№13/14 Киев-Пасс.-Солотвино-1 (+0:04)
№49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:04)
№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04)
№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:04)
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