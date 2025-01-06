Пока в Курской области идут бои, у россиян есть продвижение на Донбассе (карта боев)
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Вражеская армия имеет потери
Продолжается 1048-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 1 января, россияне снова могли иметь территориальные успехи на фронте.
Об этом сообщаетDeepState. Как отметили аналитики, враг продвинулся в 6 населенных пунктах.
"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", — говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе
По состоянию на вечер 5 января в Генштабе сообщили, что с начала суток произошло 177 боевых столкновений.
На Торецком направлении продолжается семь боеприкосновений вблизи Торецка и Щербиновки, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Крымского.
Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасиловка, Новоезаветовка и Ясеново. Тридцать одно наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор.
"Воины обезвредили на этом направлении 300 оккупантов, 130 из них — безвозвратно. Уничтожены один танк, четыре БМП, шесть единиц автомобильной техники окупантов, одна артиллерийская система и 10 БпЛА. Также повреждены две артсистемы, автомобиль и вражеский танк", — говорится в сообщении.
На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. В настоящее время украинские воины отразили 22 атаки противника, продолжается еще три боестолкновения.
На Времевском направлении наши войска отражали 13 атак противника вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар, Новодаровка и в направлении Константинополя, подразделения Сил обороны отразили пять из них, до сих пор продолжаются восемь боеприкосновений.
Кроме этого, как заявили в Генштабе, силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 44 боестолкновениях, 35 из них уже завершены. Бои продолжаются.
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