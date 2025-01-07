Уже не за 24 часа. Трамп сказал, когда надеется закончить войну в Украине

Также он высказался по поводу контактов с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине через полгода. Он также обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала эту войну.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее он обещал покончить с войной за 24 часа.

"Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", — отметил Трамп.

Он также заявил, что "понимает чувство России", которая выступает против вступления Украины в НАТО. Трамп считает возможность вступления Украины в Альянс "значительной частью проблемы для России многие годы".

"Байден сказал, мол, украинцы должны получить возможность присоединиться к НАТО, поэтому в России кое-кто появляются на пороге. Поэтому я могу понять их чувства по этому поводу", — сказал он.

Трампа попросили уточнить, придерживается ли он позиции, что "Украина никогда не может присоединиться к НАТО".

"Мой взгляд заключается в том, что такое было понимание всегда. На самом деле я считаю, что у них было соглашение. А потом Байден нарушил его. Они имели соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех других, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", — заявил он.

Кроме того, по словам Трампа, глава России Владимир Путин готов к контактам с ним. В то же время избранный президент США считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом.

Напомним, что стали известны детали плана Кита Келлога, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, по заморозке войны в Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России. В свою очередь Путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.