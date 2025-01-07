Трамп виступив проти України в НАТО: українцям пояснили, що це було

Заява політика в Україні поза увагою не залишилася

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір завершити російське вторгнення за пів року, а також виступив проти вступу України до НАТО. Ця заява викликала широке обговорення в українському сегменті мережі.

Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що якщо Україна не зможе отримати гарантії безпеки від НАТО, то їй доведеться повертати ядерну зброю. Крім того, він закликав перестати бути мрійниками та зрозуміти, що ніхто демократію в нашій країні не захищатиме.

"Або НАТО або ядерна зброя. Все дуже просто", — написав він у своєму telegram-каналі.

Політичний аналітик Олег Постернак своєю чергою зазначив, що тема блокування вступу України до НАТО є частиною піар-гри Трампа. Він зазначає, що тим самим політик дає Росії сигнал про те, що настав час сідати за стіл переговорів.

Головний редактор видання Факти Олександр Швець і собі наголосив на абсурдності заяви обраного президента про "НАТО біля кордону Росії", нагадавши, про нещодавнє приєднання Фінляндії.

Тим часом співзасновник "Демсокири" журналіст Віктор Трегубов закликав не реагувати на заяви політика настільки гостро.

Як повідомлялося раніше, Трамп не виключав, що захопить Гренландію силою, якщо Данія відмовиться продавати острів США.