С этими болезнями не мобилизуют. Кто не подлежит призыву в апреле

С некоторыми недугами можно получить отсрочку

Украинцы с инвалидностью, в частности третьей группы, не подлежат мобилизации. Их документы остаются в силе без необходимости прохождения дополнительных медкомиссий.

Это стало возможным после изменений, принятых Кабинетом Министров 14 февраля 2025 года. Детальнее, кого не мобилизуют из-за состояния здоровья, рассказывает "Телеграф".

Третья группа инвалидности предоставляется лицам с умеренными ограничениями трудоспособности, которые нуждаются в частичной помощи или имеют хронические заболевания. К ним относятся:

заболевания внутренних органов – гастрит, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гипертония средней степени ;

; неврологические нарушения – рассеянный склероз, невралгия без серьезных двигательных нарушений ;

; ортопедические проблемы – тяжелые формы артрита, артроза, деформации позвоночника или конечностей ;

; эндокринные заболевания – сахарный диабет в стадии компенсации, гипотиреоз без осложнений ;

; психические расстройства – тяжелые формы депрессии, тревожные состояния, шизофрения в стойкой ремиссии .

Как получить отсрочку

Чтобы подтвердить статус непригодности или получить отсрочку, необходимо:

предоставить справку об инвалидности в ТЦК;

получить заключение медицинской комиссии (если инвалидность еще не подтверждена официально);

подать документы через ЦНАП или электронный кабинет военнообязанного.

Благодаря новым правилам люди с бессрочным статусом инвалидности не направляются на военно-врачебную комиссию (ВВК) для повторного осмотра. Тем, у кого срок пересмотра приходится на период изменений, он автоматически продлевается на 6 месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в апреле. Отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.