Борец за украинский язык на Донбассе, заплативший жизнью за свои убеждения: кем был Олекса Тихий

Он мог стать успешным ученым в Москве, но вернулся учительствовать в сельские школы Донбасса

Олекса Тихий — украинский правозащитник, педагог и языковед, всю жизнь боровшийся за сохранение украинского языка и культуры на Донбассе. Его история – это история несгибаемого человека, который отстаивал свои убеждения даже ценой собственной жизни.

Родившийся в 1927 году на хуторе Ежовка Константиновского района Донецкой области, Тихий с детства наблюдал, как меняется культурное лицо его родного края. Он видел, как постепенно исчезают украинские традиции, как умолкают украинские песни, как русифицируется Донбасс.

"В годы моего детства еще живы были вечерницы. Тихого летнего вечера можно было слышать песни девушек и парней", — вспоминал он позже в своих трудах.

Несмотря на "тройки" по украинскому языку и литературе в школьном аттестате, Тихий стал одним из самых ярых защитников украинского языка. Он получил блестящее образование, окончив философский факультет Московского государственного университета, и сознательно выбрал труд учителя в сельских школах Донбасса.

Личная жизнь и профессиональный путь

В Москве Олекса женился на коренной москвичке Ольге, в 1949 году у них родился сын Николай. Однако он не смог остаться в России и вернулся в Украину. Вторая жена – учительница Галина Василенко, с которой он жил в гражданском браке в Дружковке под Краматорском. В этом браке родился сын Владимир, впоследствии ставший ученым-физиком.

Тихий сознательно выбрал труд учителя в сельских школах Донбасса. Он преподавал биологию, историю и другие предметы в разных школах региона, в частности, в Новоконстантиновской школе Запорожской области и в родной Ежовке.

Первый арест и борьба за права

Первое столкновение с КГБ произошло еще в Москве в 1948 году, когда 21-летний Тихий был арестован за критику единственного кандидата в депутаты. Хотя тогда его отпустили после "профилактической беседы", это было только начало преследований.

В 1957 году его арестовали за антисоветскую агитацию и клевету на КПСС. Поводом стали его письмо Верховному Совету УССР и статья, где он осуждал введение советских войск в Венгрию и критиковал советскую избирательную систему. За это Тихого приговорили к семи годам лагерей строгого режима в Мордовии и году во Владимирской тюрьме.

Борьба за украинский язык и культуру

После освобождения Тихому на пять лет запретили учительствовать. Он работал монтажником, пожарным, выжигал кирпич, но не прекращал своей просветительской деятельности. В этот период он написал несколько важных работ о состоянии украинского языка в Донбассе.

В своей статье "Мысли о родном Донецком крае" (1972) он писал: "Люблю свою Донетчину... Люблю и ее людей, неутомимых тружеников земли, заводов, фабрик, шахт... Не вина, а беда простых людей, то есть трудолюбивых рабочих и крестьян, что по их воле или молчаливому согласию уничтожается украинский язык и культура в Донецкой области".

Украинская Хельсинкская группа и последний арест

В ноябре 1976 года Тихий стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы вместе с Николаем Руденко, Оксаной Мешко, Петром Григоренко, Левком Лукьяненко и другими. Целью Группы было следить за соблюдением прав человека в соответствии с Хельсинкскими соглашениями, подписанными СССР.

В этот период он составил "Словарь неправильностей украинских говоров Донбасса" и сборник "Язык — народ", которые были конфискованы во время обыска. В феврале 1977 года его арестовали вторично. К обвинению в антисоветской агитации добавили "незаконное хранение оружия" — на чердаке обнаружили старый немецкий карабин времен войны.

В тюрьме Тихий продолжал борьбу, несмотря на бесчеловечные условия содержания и здоровье. Он несколько раз объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения с политзаключенными. Даже когда ему было предложено освобождение в обмен на покаянное заявление, он категорически отказался.

6 мая 1984 года Алексей Тихий скончался в тюремной больнице. Его перезахоронили на киевском Байковом кладбище только в 1989 году вместе с другими политзаключенными — Василием Стусом и Юрием Литвином.

Сегодня слова Тихого о Донбассе звучат особенно пророчески: "Я верю в работоспособность, жизненную силу, творческие способности моих земляков-донбассовцев. Они стали безразличными к родному языку и культуре в результате запрограммированного сверху перемешивания людей разных национальностей".

В 1990 году Олексу Тихого полностью реабилитировали, а в 2006 году наградили орденом "За мужество" I степени посмертно. Его борьба за сохранение украинской идентичности Донбасса остается актуальной и сегодня, когда вопрос языка и национального самосознания в Донецкой области стоит особенно остро.

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