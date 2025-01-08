Как получить отсрочку от мобилизации, если родственник погиб на войне

Юристы рассказали, могут ли родственники погибших воинов выезжать за границу

Военнообязанные украинцы, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при исполнении обязанностей по защите родины, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право закреплено в пункте 4 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации".

Юристы компании "INSEININ" объяснили, как получить отсрочку из-за гибели родственника на войне. Она предоставляется, если погибшим или пропавшим без вести есть:

муж или жена;

сын или дочь;

отец или мать;

брат или сестра (как полнородные, так и неполнородные).

При каких обстоятельствах родственник может получить отсрочку

Родственники имеют право на отсрочку, если гибель или исчезновение произошло во время:

антитеррористической операции (АТО);

мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях;

действий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины в условиях военного положения.

Как получить отсрочку

Юристы рассказывают, что сначала необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. Для этого необходимо подготовить пакет определенных документов.

К заявлению прилагаются:

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке, удостоверение члена семьи погибшего);

документы, подтверждающие факт гибели или пропажи без вести (свидетельство о смерти, решение суда, извлечение из реестра пропавших без вести).

Затем комиссия по вопросам отсрочки рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. В случае положительного решения выдается справка, а информация вносится в реестр "Оберег" и отображается в приложении "Резерв+".

Правоведы отмечают, что отсрочка предоставляется только при наличии документально подтвержденных данных о гибели или пропаже без вести родственника. А лица с отсрочкой не могут быть мобилизованы без их добровольного согласия .

Право на пересечение государственной границы во время военного положения также предоставляется родственникам погибших или пропавших без вести, подчеркивают юристы.

Проблемы в оформлении отсрочки

На практике процесс оформления может быть усложнен, ведь для подтверждения семейной связи и факта гибели часто нужно обращаться в воинские части и требовать необходимые документы.

"На практике для ее оформления следует долго требовать эти документы лично или вам следует обратиться в соответствующий ТЦК и СП для ускорения процедуры с необходимыми документами", — добавляют эксперты.

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