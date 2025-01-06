Отсрочку получила еще одна категория украинцев: стало известно, насколько быстро ею можно будет воспользоваться

Реализовать право на отсрочку гражданские могут, если докажут факт незаконного лишения свободы

В 2025 году к категории украинцев, получивших право на отсрочку от мобилизации, добавились гражданские, пережившие российский плен. Закон, которым предусмотрены соответствующие изменения, наконец-то подписал президент. Но чтобы он заработал, правительству нужно предпринять еще ряд шагов

"Телеграф" узнал, каким образом бывшие пленники Кремля смогут реализовать свое право не попасть в армию.

Около года понадобился активистам, чтобы добиться утверждения на законодательном уровне для гражданских заложников равных прав по мобилизации. Напомним, что весной этого года начал действовать обновленный закон, в котором появилась, в частности, норма о том, что военнослужащие, освобожденные из плена, могут уволиться со службы и не быть мобилизованными. А гражданские мужчины, которые так же побывали в российских застенках и вернулись в Украину, не получили никакого льготного положения по воинской обязанности. Против такой дискриминации выступил ряд общественных организаций, в частности, "Цивільні в полоні". Ее представители развернули информационную кампанию в медиа, поднимали вопрос на мирных акциях, и написали десятки писем депутатам разных уровней. Тему важности отсрочки для гражданских поднимал и Владимир Фомичев – журналист издания Liga.net, находившийся в плену боевиков т.н. ДНР в 2016–2017 годах.

- Это основание для отсрочки – пребывание в плену – обосновывается тем, что человек получил драматический опыт, его пытали, содержали в нечеловеческих условиях, издевались и т.д., – пояснил в комментарии "Телеграфу" председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец. – Поэтому после освобождения он, во-первых, нуждается в восстановлении как моральном, так и физическом. Во-вторых, военнослужащие, пережившие плен, в случае возвращения на службу могут находиться постоянно в состоянии угрозы, опасаясь, что их снова могут взять в плен, а это может влиять на их действия. Поэтому эта норма вполне справедлива, но непонятно почему она сразу не была распространена и на гражданских лиц. Ведь гражданские люди, которых россияне содержат в незаконном заключении, переживают такой же, а иногда и более ужасный опыт, чем военные. Российская Федерация не разделяет эти две категории, пленных "миксуют" и содержат в одних и тех же местах и условиях, так же применяют разные виды пыток и т.д.

По словам Игоря Котелянца, в ответ на запросы активистов были разработаны два законопроекта, один из которых под №12104 в результате был поддержан в Верховной Раде еще 20 ноября. 304 народных депутата отдали свои голоса "за" предложение дать возможность бывшим пленным украинцам (гражданским) не быть призванными на службу. Присоединиться к армии они могут только по собственному желанию. Упростил документ и предоставление отсрочки тем военнослужащим, у которых погибли или пропали без вести близкие родственники. А подписал закон президент в последний день 2024 года.

Пункт о гражданских, находившихся в руках россиян, прописан в законе

- С принятием этого закона проблема с гражданскими пленными должна решиться, потому что им вводят изменения в Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", — пояснил Игорь Котелянец. – Там появляется новый пункт, согласно которому отсрочку теперь получат и "лица, в отношении которых в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Но, следует понимать, что сам закон прямого действия не имеет. Чтобы эта норма выполнялась, должны еще быть внесены изменения в подзаконные акты, в частности в постановление №560 "Об утверждении порядка призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на военный период", которым руководствуется ТЦК и где речь идет о порядке получения отсрочки по основаниям, предусмотренными законом.

То есть конкретный человек, уже подтвердивший через межведомственную комиссию, действующую при Минреинтеграции, факт незаконного лишения личной свободы и получивший выписку об этом, должен еще дождаться создания порядка подачи заявления именно по этому основанию отсрочки. Воспользоваться этим порядком, подать заявление по процедуре, предусмотренной настоящим порядком, и получить уже по результатам отсрочку. Президент подписал этот закон 31 декабря 2024 года. То есть порядок еще точно не успели разработать. Думаю, что он появится в течение нескольких месяцев, – подчеркнул глава Объединения родственников политзаключенных Кремля.

При этом Игорь Котелянец и другие правозащитники, например из Центра прав человека Zmina, говорят о том, что есть вопросы к работе упомянутой Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Ведь часто гражданские получают отказ в подтверждении факта пребывания в незаконном заключении. К тому же пострадавшим людям приходится самостоятельно собирать доказательства, документы, искать свидетелей, направлять запросы в правоохранительные структуры и государственные органы.

– Есть еще очень важный аспект в этом вопросе. Кроме гражданских, что возвращаются в результате обменов, и не испытывают проблем с доказательством факта лишения личной свободы, есть значительное количество людей, которые освободились самостоятельно, – отмечает Игорь Котелянец. – И они, как отдельная подкатегория, требующая особого подхода, не учтены в Законе Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей", а также подзаконных актов, на которые опирается в работе межведомственная комиссия. Почему? Потому что этот документ принимался до начала полномасштабного вторжения, когда не были столь массовыми случаи содержания гражданских в неволе их освобождения вне обменов.

И такие случаи, когда гражданских похищают/задерживают, где-то удерживают, а потом отпускают, очень сложны. Ведь люди, оказавшись на свободе, дезориентированы, они стараются поскорее попасть на подконтрольную Украине территории и оставить позади весь этот ужас. Конечно, когда речь идет о спасении, немногие думают о сборе данных, которые могут потом помочь доказать факты заключения. Только некоторым "везет", что о его случае пишут российские пропагандисты, и это может впоследствии служить доказательством. Но в большинстве случаев человек выбрался и тут ему говорят: "А вот теперь докажите, пожалуйста, что вы эти несколько месяцев отсутствия не в Крыму отдыхали на побережье, а были в незаконном заключении", – говорит о возможном развитии событий собеседник.

Родные гражданские регулярно выходят на акции, чтобы напоминать о тех, кого держат россияне

Игорь Котелянец также добавляет, что в отличие от военнопленных, возвращаемых через обмены, гражданские оказываются один на один со своими проблемами. Ведь для них не предусмотрена государственная помощь, медицинское или психологическое сопровождение. Для устранения дискриминации Объединение родственников политзаключенных Кремля при поддержке Международного фонда "Возрождение" провело исследование проблемных вопросов и подготовило ряд рекомендаций, которые позволили бы, по мнению организации, уравнять в правах всех гражданских, побывавших пленниками россиян. Среди них, в частности, необходимость расширения сферы действия закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" на всех гражданских граждан Украины, которые незаконно лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. А также введение на уровне Минреинтеграции "горячей линии", где гражданские могли бы получить предметные советы, как действовать после освобождения; разработка новой формы заявления, которое подается на рассмотрение межведомственной комиссии и инструкций, как его заполнять.

– Мы бы еще хотели этим документом, содержащим практические рекомендации, побуждать комиссию становиться проактивной, действенной, самостоятельной, – резюмирует Игорь Котелянец. – На сегодняшний день она представляет собой коллегиальный орган, в который поступают определенные документы и на их основе принимается решение об установлении факта незаконного лишения личной свободы. При этом в случае отказа, а их уровень очень высок – не менее 30% по данным Офиса Омбудсмена, никаких объяснений человеку не дается. Поэтому мы и настаиваем на том, что комиссия должна сначала посмотреть, а какие действия она может совершить без привлечения человека, если поданных им данных недостаточно. Например, обратиться с запросами в пограничную службу, чтобы проверить передвижения, или Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на предмет свидетельств других освобожденных пленных и т.д. Также мы говорим о том, что ответы комиссия заявителям должна предоставлять мотивированные и информировать, какие дополнительные документы или сведения необходимо предоставить, чтобы получить положительное решение.

Среди изменений, облегчающих процесс доказывания пребывания в незаконном заключении для гражданских, Игорь Котельнец также назвал реализацию права на выступление заявителей или их представителей на комиссии. Ведь сегодня оно игнорируется, и коллегиальный орган работает в закрытом режиме. По словам председателя Объединения родственников политзаключенных Кремля, также важен запуск механизмов, который позволил бы гражданским, которые находились в незаконном заключении, пользоваться комплексом медицинской помощи и проходить реабилитацию.

Как сообщал "Телеграф", в октябре этого года ПАСЕ приняли резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские в заключении в результате агрессии Российской Федерации против Украины". В документе впервые есть отдельное упоминание о 30 журналистах, удерживаемых россиянами, среди них и наша бывшая коллега Ирина Левченко.