Бронь от мобилизации получить не просто. Какие критерии для работников в 2025 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вступили в силу новые правила бронирования
В период мобилизации определенные категории украинцев имеют право на бронирование от военной службы. Это отсрочка от призыва, предоставляемая военнообязанным работникам для поддержания функционирования критических предприятий или учреждений в особый период.
Детальнее о бронировании и его новых правилах в комментарии для Фактов ICTV рассказал юрист Владислав Зайцев, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву.
Право на бронирование имеют мужчины, работающие в:
- органах государственной власти/местного самоуправления;
- предприятиях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил;
- предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
- специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.
Забронировать работника можно, если он:
- является военнообязанным (лицо от 25 лет или младше при наличии военной кафедры или опыта прохождения военной службы);
- имеет военно-учетный документ по актуальным данным;
- стоит на воинском учете;
- обновил военно-учетные данные через Резерв+ или ТЦК и СП.
Правила критичности предприятий в 2025 году
Юрист рассказывает, что до 28 февраля 2025 предприятия с действующим статусом критической важности могут бронировать работников. После обновления статуса по новым правилам срок бронирования увеличивается до 12 месяцев.
Предприятия должны соответствовать обязательным критериям:
- зарплата не менее 20000 грн;
- отсутствие задолженности перед бюджетом.
Согласно изменениям, предприятие также должно отвечать одному из дополнительных критериев:
- сумма оплаченных налогов и взносов должна превышать 1,5 млн. евро;
- поступления в иностранной валюте должны превышать 32 млн. евро;
- стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
- является резидентом "Дія Сіті";
- оказывает услугу связи со значительными доходами;
- имеет важное значение для экономики или нужд общества.
Как осуществляется бронирование
Украинские предприятия, желающие сохранить бронирование своих работников, обязаны подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми правилами, предусмотренными постановлением №1332. Есть два способа подачи документов для бронирования.
Первый способ – бумажный. Предприятия должны подготовить пакет документов и направить их в орган, принявший решение о признании предприятия критически важным. Документы можно отправить по электронной почте или по почте.
В пакет документов входят:
- Обоснование, которое включает:
- информацию о деятельности предприятия;
- подтверждение статуса критически важного предприятия;
- соответствие данных военнообязанных в списке их военно-учетным документам;
- уточнение учетных данных работников, предлагаемых к бронированию.
- Список военнообязанных работников.
- Справка о количестве военнообязанных, работающих на предприятии.
После получения документов предприятие посылает их на согласование в Министерство обороны Украины. В течение 10 рабочих дней Минобороны дает согласованный список Министерству экономики Украины, которое принимает окончательное решение.
Второй способ — электронно через портал "Дія". Этот самый простой и быстрый вариант.
Автоматически формируется общий список работников, которых можно забронировать. Эта информация базируется на данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Результат рассмотрения заявки поступает в личный кабинет предприятия на портале.
Юрист Владислав Зайцев подчеркнул, что бронированию не подлежат:
- лица, не являющиеся военнообязанными или не состоящие на воинском учете;
- работники без актуальных военно-учетных документов;
- уже имеющие право на отсрочку согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Ранее "Телеграф" писал, что есть два случая, при которых забронированные могут потерять свой статус уже в феврале. Определенная категория мужчин останется без брони, если предприятие утратит критичность.