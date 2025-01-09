Бронь от мобилизации получить не просто. Какие критерии для работников в 2025 году

Вступили в силу новые правила бронирования

В период мобилизации определенные категории украинцев имеют право на бронирование от военной службы. Это отсрочка от призыва, предоставляемая военнообязанным работникам для поддержания функционирования критических предприятий или учреждений в особый период.

Детальнее о бронировании и его новых правилах в комментарии для Фактов ICTV рассказал юрист Владислав Зайцев, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву.

Право на бронирование имеют мужчины, работающие в:

органах государственной власти/местного самоуправления;

предприятиях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил;

предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Забронировать работника можно, если он:

является военнообязанным (лицо от 25 лет или младше при наличии военной кафедры или опыта прохождения военной службы);

имеет военно-учетный документ по актуальным данным;

стоит на воинском учете;

обновил военно-учетные данные через Резерв+ или ТЦК и СП.

Правила критичности предприятий в 2025 году

Юрист рассказывает, что до 28 февраля 2025 предприятия с действующим статусом критической важности могут бронировать работников. После обновления статуса по новым правилам срок бронирования увеличивается до 12 месяцев.

Предприятия должны соответствовать обязательным критериям:

зарплата не менее 20000 грн;

отсутствие задолженности перед бюджетом.

Согласно изменениям, предприятие также должно отвечать одному из дополнительных критериев:

сумма оплаченных налогов и взносов должна превышать 1,5 млн. евро;

поступления в иностранной валюте должны превышать 32 млн. евро;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

является резидентом "Дія Сіті";

оказывает услугу связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Как осуществляется бронирование

Украинские предприятия, желающие сохранить бронирование своих работников, обязаны подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми правилами, предусмотренными постановлением №1332. Есть два способа подачи документов для бронирования.

Первый способ – бумажный. Предприятия должны подготовить пакет документов и направить их в орган, принявший решение о признании предприятия критически важным. Документы можно отправить по электронной почте или по почте.

В пакет документов входят:

Обоснование , которое включает:

, которое включает: информацию о деятельности предприятия;

подтверждение статуса критически важного предприятия;

соответствие данных военнообязанных в списке их военно-учетным документам;

уточнение учетных данных работников, предлагаемых к бронированию.

Список военнообязанных работников.

работников. Справка о количестве военнообязанных, работающих на предприятии.

После получения документов предприятие посылает их на согласование в Министерство обороны Украины. В течение 10 рабочих дней Минобороны дает согласованный список Министерству экономики Украины, которое принимает окончательное решение.

Второй способ — электронно через портал "Дія". Этот самый простой и быстрый вариант.

Автоматически формируется общий список работников, которых можно забронировать. Эта информация базируется на данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Результат рассмотрения заявки поступает в личный кабинет предприятия на портале.

Юрист Владислав Зайцев подчеркнул, что бронированию не подлежат:

лица, не являющиеся военнообязанными или не состоящие на воинском учете;

работники без актуальных военно-учетных документов;

уже имеющие право на отсрочку согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее "Телеграф" писал, что есть два случая, при которых забронированные могут потерять свой статус уже в феврале. Определенная категория мужчин останется без брони, если предприятие утратит критичность.