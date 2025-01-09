Украинцам, которые вернутся из-за границы, готовы предоставить бронь и работу в оборонке

Интересная информация, которая для многих может оказаться актуальной

Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях и бронирование от мобилизации тем мужчинам, которые сейчас находятся заграницей. При этом для граждан такое решение должно быть исключительно "личным".

Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышов в комментарии для "Радио Свобода". По его словам, в Украине сейчас наблюдается острый дефицит специалистов, которые могут находиться заграницей. Таких украинцев необходимо поощрять возвращаться домой.

Чернышов подчеркнул, что "некоторые индустрии в Украине нуждаются как в воздухе в специалистах". Это касается оборонной, военно-промышленной и других отраслей. И если мужчины из Украины, которые находятся на данный момент заграницей, решат вернуться на родину, то им государство готово предоставить работу на таких предприятиях и бронь от потенциальной мобилизации.

Для этого планируют развернуть специальные центры поиска вакансий в Украине и за ее пределами.

"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят оказать пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист", — заявил министр национального единства Украины.

При этом он подчеркнул, что "мужчины преимущественно должны защитить Украину в этот момент" и что для всех наших соотечественников подобное решение должно быть исключительно личным.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко сообщил, что бронирование работников критических предприятий не защищает их на 100% от мобилизации. По его информации, теперь территориальные центры комплектования (ТЦК) могут призывать и их.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кабмин разрешил забронировать еще одну категорию украинцев. Правительство внесло изменения в соответствующее постановление.