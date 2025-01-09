Кулеба может остановить бесконечное вымывание денег из украинской экономики из-за дырявых государственных монополий — эксперт

Он может определить как в дальнейшем будет называться его должность и министерство в целом

От решения вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы зависит, продолжится ли на государственном уровне практика неэффективного функционирования "Укрзализныци" только за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его словам, менеджерам "Укрзализныци" проще поднять грузовые тарифы, чем побороть "исконные системные проблемы" – избыточную инфраструктуру, грандиозный ущерб в пассажирской перевозке, отсутствие оптимизации расходов внутри самой компании.

"Решение господина Кулебы может определить как в дальнейшем будет называться его должность и министерство в целом. Возможно, в следующем году на телеканалах его будут подписывать как Министра упадка общин и территорий Украины. А готов ли, Алексей Кулеба остановит это бесконечное вымывание денег из украинской экономики из-за дырявых государственных монополии?" — спрашивает эксперт.

Кушнирук отмечает, что желание менеджмента "Укрзализныци" повысить тариф на 37% приведет к сокращению перевозок самой железной дорогой и увеличению убытков. Это объясняется тем, что промышленные производители (аграрная продукция и металлургия) не будут пользоваться услугами УЗ, поскольку автоматически увеличит стоимость их продукции и заставит отказаться от экспорта из-за прогнозируемых убытков. Те, у кого остаются незавершенные контракты, перейдут на автомобильный транспорт, которым уничтожат автомобильные дороги так, что "ни одно "Великое восстановление" не поможет".

Напомним, в конце прошлого года "Укрзализныця" заявила о намерении повысить тариф на перевозку грузов на 37%. Предложение находится на рассмотрении тарифного совета при Минразвитии Алексея Кулебы. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что повышение тарифа на 37% является "шагом в неправильном направлении", потому что государство должно поддерживать экономику, сохранять дороги и стимулировать бизнес оставаться на железной дороге.