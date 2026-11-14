Россия пытается "разрезать" Украину пополам: чем опасны обновленные "Искандеры"

Под угрозой – мосты, ключевые подстанции и передача электричества между регионами

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Россия оснастила "Искандеры" системами самонаведения, позволяющими корректировать курс в последние секунды перед попаданием. Одновременно Москва пытается нарушить передачу электроэнергии с запада на восток Украины, добиваясь масштабного блэкаута для миллионов людей.

О модернизации ракет и плане ударов по украинской энергосистеме пишет The Telegraph. Оптические и радиолокационные головки самонаведения обеспечивают высокую точность на завершающем участке полета.

Что изменилось в наведении "Искандеров"

Более точные попадания увеличивают угрозу для мостов и другой критической инфраструктуры. Бывший начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко в интервью AIN связал изменения прежде всего с характеристиками радиолокационной головки самонаведения.

"Сегодня мы видим точные попадания, причем с применением значительно более мощных ракет. Очевидно, что-то изменилось. Я считаю, прежде всего изменились характеристики самой радиолокационной головки самонаведения", – сказал Иван.

По его объяснению, перед попаданием ракета маневрирует, чтобы затруднить перехват и снизить скорость до уровня, при котором головка самонаведения сможет работать. На сверхвысокой скорости перед ракетой образуется плазменная оболочка, мешающая прохождению радиоволн и оптического сигнала. Замедление также увеличивает время для коррекции траектории.

Харакетиристики Искандера-М/Инфографика ИИ

Как удары разделяют энергосистему

Характер атак указывает на стремление России отделить западные районы с избытком генерации от восточных, где дефицит наиболее острый. Такой вывод приводит Международное энергетическое агентство в предзимней оценке на сезон 2026–2027 годов. Для этого противник повреждает ключевые подстанции и коридоры передачи электроэнергии.

Даже при наличии работающих электростанций разрушение сетевых узлов оставляет потребителей без света. Ограниченная пропускная способность линий с запада на восток уже мешала перебрасывать электричество туда, где его не хватало. Поэтому общего объема доступной энергии недостаточно, если доставить ее в нужный регион невозможно.

Повреждение промежуточного сетевого узла мешает доставить электричество даже от работающих электростанций Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил, что Россия давно пытается разделить объединенную энергосистему вдоль Днепра, а затем выделять из нее отдельные подсистемы. При этом украинская энергосистема остается объединенной: межрегиональные перетоки позволяют снабжать города, которым не хватает собственной генерации.

Как сообщал "Телеграф", депутат Верховной рады Сергей Козырь прокомментировал ситуацию перед зимой. По его словам, два часа света в сутки – реальный сценарий для украинцев, так как враг не собирается прекращать удары.