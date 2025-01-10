Как оформить постоянный уход за человеком для отсрочки

На уход имеют право не только люди с инвалидностью

При общей мобилизации некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это касается мужчин, осуществляющих постоянный уход за человеком.

Кто имеет право на уход и как его оформить, рассказали юристы АО Бачинский и партнеры. В уходе на профессиональной или непрофессиональной основе нуждаются:

люди с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

лица с неизлечимыми заболеваниями, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно двигаться и обслуживать себя;

тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.

Документы для оформления ухода

Для оформления постоянного ухода нужно подать в органы социальной защиты или ЦНАП такой пакет документов:

заявление о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;

заявление о согласии получать социальные услуги;

право на доходы и имущественное положение;

копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или копия заключения ЛКК;

паспорта и идентификационные коды.

"Если в уходе нуждается дееспособное лицо, осознающее свои действия, но в связи с состоянием здоровья нуждающееся в постороннем уходе, то в таком случае требуется обязательное согласие о получении ухода. Поэтому когда речь идет о человеке пожилого возраста/пенсионера с когнитивными нарушениями, он также должен написать заявление о том, чтобы ему назначили лицо, которое будет осуществлять постоянный уход за ним", — отмечают юристы.

Формы документов можно получить в местном органе социальной защиты населения.

Постоянный уход

Осуществлять постоянный уход можно по следующим категориям:

лица с инвалидностью с детства или I группы;

люди, достигшие 80-летнего возраста;

лица со стойким психическим заболеванием и I или II группой инвалидности;

граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью, неспособные к самообслуживанию.

Отсрочка и выезд за границу

Ухаживающий имеют право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ТЦК и СП с заявлением и документами, которые подтверждают право

После этого комиссия должна рассмотреть ваше заявление и принять решение. В случае положительного результата в ТЦК должны выдать справку об отсрочке.

Также смотритель может выезжать за границу. Однако если имеет официальную отсрочку от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчину могут исключить из воинского учета. Чтобы быть исключенным из учета гражданин должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением.