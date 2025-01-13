Некоторые студенты не получат отсрочку в 2025 году. Кого это касается

Из-за злоупотребления правом на отсрочку, некоторым изменят правила поступления

Во время общей мобилизации студенты и аспиранты имеют право на отсрочку от призыва. Также она предоставляется докторантам и обучающимся в интернатуре.

Однако получить отсрочку могут только соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше предыдущего. Пишут Факты ICTV.

Что изменится для аспирантов в 2025 году

С 2025 года планируется отмена дневной формы обучения для аспирантов, обучающихся на контрактной основе. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, это решение направлено на предотвращение злоупотреблений правом на отсрочку от мобилизации. По его словам, аспирантура все чаще используется не для научных исследований, а как способ избегания военной службы.

Следовательно, с 2025 года получить отсрочку от мобилизации смогут только аспиранты, которые учатся на бюджетной основе . То есть контрактникам оставалась только заочная форма обучения, которая не дает права на отсрочку.

Окончательное решение об этих изменениях может быть принято уже в начале года.

Кто не подлежит мобилизации

В условиях особого периода мобилизация не касается студентов, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше предыдущего. Это касается соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Порядок получения уровней образования указан в статье 10 II раздела закона об образовании.

Напоминаем, что определенные категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Но если студент поступает на новый уровень образования через вступительную кампанию и есть разрыв между семестрами (например, после бакалавриата поступает на магистратуру), во время этого перерыва он может быть мобилизован.

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчинам нужно обновлять документ об отсрочке от мобилизации. Его нужно актуализировать каждые 3 или 12 месяцев.