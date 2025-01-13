Суд рассмотрит дело дочери нардепа от "Европейской солидарности: обвинение будет просить 6 лет заключения

Она два года назад сбила человека

По делу дочери нардепа фракции Петра Порошенко в Верховной раде — Ярины Арьевой, которая два года назад в состоянии наркотического опьянения сбила женщину на пешеходном переходе, суд завершил исследование доказательств стороны обвинения. Как сообщает издание "Закон и Бизнес", обвинение будет просить суд назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком 8 лет.

"Согласно обвинительному акту, Арьева, двигаясь в крайней левой полосе пр-та Бандеры в г. Киеве на автомобиле Volkswagen Polo, "отвлеклась от управления транспортным средством в пути и создавая опасность для движения, угрозу жизни и здоровью граждан, не отдав предпочтение в движении перед транспортным средством пешехода, выехала на пешеходный переход, где совершила наезд на пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения".

Согласно заключению судебно-медицинской (токсикологической) экспертизы у Арьевой обнаружено наркотическое вещество в организме — метаболит тетрагидроканабинола", — говорится в сообщении издания.

Как сообщается, Арьева обвиняется по ч.2 ст.2861 УК: "управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к тяжелым последствиям".

Как известно, отец обвиняемой Владимир Арьев, нардеп от фракции Петра Порошенко в Верховной Раде, в свое время был разоблачен польскими правоохранителями при попытке провезти наркотические средства из Нидерландов. Тогда дело было передано на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины.