Суд розгляне справу доньки нардепа від "Європейської солідарності: обвинувачення проситиме 6 років ув'язнення

Вона два роки тому збила людину

У справі доньки нардепа фракції Петра Порошенка у Верховній раді — Ярини Ар’євої, яка два роки тому в стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення. Як повідомляє видання "Закон і Бізнес", обвинувачення проситиме суд призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років.

"Згідно із обвинувальним актом, Ар’єва, рухаючись у крайній лівій смузі пр-ту Бандери у м. Києві на автомобілі Volkswagen Polo, "відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, виїхала на пішохідний перехід, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження".

Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Ар’євої виявлено наркотичну речовину в організмі — метаболіт тетрагідроканабінолу", — йдеться в повідомленні видання.

Як повідомляється, наразі Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст.2861 КК: "керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків".

Як відомо, батько обвинуваченої — Володимир Ар’єв, нардеп від фракції Петра Порошенка у Верховній Раді — свого часу був викритий польськими правоохоронцями під час спроби провезти наркотичні засоби із Нідерландів. Тоді справу передали на розгляд Генеральної прокуратури України.