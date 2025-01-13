Не киевским метро единым: связанная с Брагинским компания получила контракты на 1,5 миллиарда — Bihus

Журналисты нашли новые любопытные моменты

Компания "Теплоэнергоавтоматика" вновь стала фигурантом журналистского расследования. В марте ее название всплывало в скандале с директором КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info. Там напомнили, что компания записана на балерину Татьяну Белецкую, которая является тещей бизнес-партнера Брагинского Кирилла Кривца.

"Еще год назад эта компания была в центре скандала по метро: завышение цен, секретные контракты, уголовные производства. Но, похоже, все это никак не отразилось на будущих контрактах", — сообщили расследователи.

Они смогли обнаружить, что Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) в октябре 2024 года заказал "Теплоэнергоавтоматике" установку газотурбинных установок за 74,4 миллиона гривен. Уже в декабре ОГТСУ доверил компании реконструкцию компрессорной станции за 1,5 миллиарда гривен.

Авторы расследования отмечают, что первый контракт был заключен без конкурса под предлогом срочности проекта, а в другом были созданы искусственные препятствия, чтобы увеличить вероятность победы нужной компании. Из-за этого журналисты задались вопросом о том, как компании с сомнительной репутацией вообще дали доступ до критической инфраструктуры Украины.

Как сообщалось ранее, Виктор Брагинский после предыдущего расследования добровольно написал заявление об увольнении на следующий день после расследования. Он также сложил мандат депутата от фракции "Удар" и покинул Киевский городской совет.