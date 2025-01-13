Не київським метро єдиним: пов’язана з Брагінським компанія отримала контракти на 1,5 мільярда — Bihus

Журналісти знайшли нові цікаві моменти

Компанія "Теплоенергоавтоматика" знову стала фігурантом журналістського розслідування. У березні 2024 року її назва спливала у скандалі з директором КП "Київський метрополітен" Віктором Брагінським.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів Bihus.Info. Там нагадали, що компанія записана на балерину Тетяну Білецьку, яка є тещею бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця.

"Ще рік тому ця компанія була в центрі скандалу з метро: завищення цін, секретні контракти, кримінальні провадження. Та, схоже, все це ніяк не позначилось на майбутніх контрактах", — повідомили розслідувачі.

Вони змогли виявити, що Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) у жовтні 2024 року замовив "Теплоенергоавтоматиці" встановлення газотурбінних установок за 74,4 мільйона гривень. Вже у грудні ОГТСУ довірив компанії реконструкцію компресорної станції за 1,5 мільярда гривень.

Автори розслідування зазначають, що перший контракт було укладено без конкурсу на підставі терміновості проєкту, а в іншому були створені штучні перешкоди, щоб збільшити ймовірність перемоги потрібної компанії. Через це журналісти вдались в питання, як компанії з сумнівною репутацією взагалі дали доступ до критичної інфраструктури України.

Як повідомлялося раніше, Віктор Брагінський після попереднього розслідування добровільно написав заяву про звільнення наступного дня після розслідування. Він також склав мандат депутата від фракції "Удар" та залишив Київську міську раду.