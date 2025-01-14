Ездили туда как на праздник: как выглядел один из первых современных супермаркетов Украины (фото)
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Жители Киева, наверняка, помнят, как это было
Многие жители Киева и гости столицы помнят о существовании на Поздняках супермаркета сети Billa. Он считается одним из первых современных супермаркетов на территории Украины.
Соответствующий снимок опубликовал киевлянин Алик Аликович на странице "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на Киева" в Facebook. Данный супермаркет был построен еще в феврале 2000 года. Тогда же он открыл двери для посетителей.
В комментариях к публикации пользователи делятся впечатлениями о данном периоде.
Что еще известно из истории
Бренд Billa принадлежит одноименной австрийской компании, которая была основана в 1953 году. После падения "железного занавеса" компания открыла свои представительства в странах Центральной и Восточной Европы (бывший "Социалистический блок"), а также в государствах постсоветского пространства. Согласно с другой версией, первый супермаркет в Киеве был открыт в 1998 году. Речь идет о "Фуршете" на Подоле.
Вот так выглядел супермаркет Billa в последние годы.
С 2015 года количество супермаркетов в Украине начало сокращаться. В июне 2017 года Billa объявила о продаже сразу 9 магазинов в регионах.
В сентябре 2020 года сеть супермаркетов Billa ушла с украинского рынка — ей на смену пришла сеть супермаркетов Novus. Ее собственником является литовская фирма Consul Trade House UAB.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как развивалась в Украине сеть супермаркетов АТБ.