Еще одна категория украинцев сможет оформить отсрочку от мобилизации

Из-за некоторых нюансов эта категория граждан раньше не могла получить отсрочку

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит родным пропавших без вести при особых обстоятельствах получить отсрочку от мобилизации. Соответствующее решение должно устранить юридическую коллизию, ранее создававшую препятствия для получения отсрочки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Там отмечают, что постановление приняло правительство по инициативе МВД.

Ранее для получения отсрочки необходимо было обращаться в суд , чтобы официально признать лицо пропавшим без вести. Однако действующее законодательство не предусматривало четкой процедуры принятия такого решения . Поэтому родственники пропавших без вести военных были лишены возможности получить отсрочку.

Теперь для оформления отсрочки достаточно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как получить выписку

В МВД отмечают, что для получения Выписки необходимо подать в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах):

запрос на получение выписки (запрос подается в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения лица, в отношении которого делается запрос; степени родства с человеком; почтовый или электронный адрес, куда необходимо отправить выписку);

копию документа, удостоверяющего личность;

копии документов, подтверждающих родственные связи с лицом, в отношении которого производится запрос.

Запрос с копиями соответствующих документов необходимо отправить:

по почтовому адресу: Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести по особым обстоятельствам), ул. Богомольца, 10, г. Киев, 01601;

по электронному адресу: [email protected].

Больше информации о получении Выписки по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, как получить отсрочку от мобилизации, если родственник погиб на войне. Юристы рассказали, могут ли родственники погибших воинов выезжать за границу.