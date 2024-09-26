Можно ли оформить отсрочку от призыва, если родственник пропал без вести на войне: юрист назвала нюанс

В любом случае право есть, однако существуют трудности

По украинскому законодательству граждане, у которых близкий родственник пропал без вести во время исполнения воинского долга, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако ситуация неоднозначна и имеет правовые споры.

Согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", лицо, пропавшее в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, приобретает статус пропавшего без вести с момента внесения соответствующих сведений в Единый реестр лиц, пропавших без вести. Как объясняет адвокат Дарья Тарасенко, это означает, что даже без решения суда родные такого лица могут считать его пропавшим при особых обстоятельствах , и этот статус имеет юридический вес.

По словам юриста, на практике возникают сложности. Кабинет Министров в Постановлении №560 устанавливает норму, предусматривающую, что для получения отсрочки от призыва необходимо иметь решение суда о признании лица пропавшим без вести. То есть без этого решения отсрочка не может быть оформлена, даже если лицо уже внесено в Единый реестр.

Поскольку процесс судебного разбирательства о признании лица без вести пропавшим может затягиваться на месяцы, многие семьи оказываются в юридическом "вакууме".

Адвокат отмечает, что отсутствие решения суда не лишает права на отсрочку.

"Предоставление лицу статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии с настоящим Законом не лишает его родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвестно отсутствующим или объявление его умершим в порядке, предусмотренном законодательством", — подчеркивает Тарасенко.

Напомним, что законодательство Украины не устанавливает ограничений на количество мобилизованных из одной семьи. То есть мобилизовать могут, например, двух родных братьев или отца и сына, если они оба по выводам ВВК пригодны к службе и не имеют оснований для отсрочки.

В первую очередь в ряды Вооруженных Сил Украины призывают лиц с опытом военной службы или участия в боевых действиях. Это могут быть как мужчины, так и женщины, а также сыновья или дочери, достигшие совершеннолетия.

Однако закон предусматривает несколько важных исключений.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. Одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку.