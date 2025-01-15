Были ли покушения на Зеленского в последнее время? Что говорят в охране президента

Из-за войны работа Управления Государственной охраны значительно усложнилась

Весной 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, готовивших убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Подозреваемые по этому делу до сих пор находятся в следственном изоляторе. Проводятся процессуальные действия.

Новых попыток покушений на главу государства пока не обнаружено. Об этом начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов рассказал в интервью "Укринформу".

"Сейчас фактов о подготовке новых покушений нет. Наша работа как раз и состоит в том, чтобы предотвратить угрозы", — подчеркнул Морозов. По его словам, для защиты президента УГО создало комплексную систему безопасности на многих уровнях.

В частности, управление тесно сотрудничает со Службой безопасности Украины, Национальной полицией и МВД для быстрого обмена важной информацией. Иностранные партнеры также приняли участие в защите и сообщают о возможных угрозах.

Также Морозов рассказал, что из-за войны работы УГО значительно изменились. Когда планируют мероприятия с президентом, обязательно проверяют наличие бомбоубежищ рядом из-за возможных ракетных обстрелов. В прифронтовых зонах используются особые способы маскировки и другие автомобили.

Кроме того, начальник УГО сообщил, что ведомство анализирует случаи покушений на первых лиц государств, которые происходят в мире. По его словам, сейчас в управлении формируют отдельное подразделение для более глубокого анализа таких угроз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленского пытались убить несколько раз. Данилов озвучил цифру.