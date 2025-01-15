Чи були замахи на Зеленського останнім часом? Що кажуть в охороні президента

Через війну робота Управління Державної охорони значно ускладнилася

Навесні 2024 року СБУ викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Підозрювані у цій справі досі перебувають у слідчому ізоляторі. Проводяться процесуальні дії.

Нових спроб замахів на главу держави наразі не виявлено. Про це начальник Управління Державної охорони (УДО) України Олексій Морозов розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наразі фактів про підготовку нових замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб запобігти загрозам", — наголосив Морозов. За його словами, для захисту президента УДО створило комплексну систему безпеки на багатьох рівнях.

Зокрема, управління тісно співпрацює зі Службою безпеки України, Національною поліцією та МВС для швидкого обміну важливою інформацією. Іноземні партнери також долучилися до захисту і повідомляють про можливі загрози.

Також Морозов розповів, що через війну робота УДО значно змінилася. Коли планують заходи з президентом, обов'язково перевіряють наявність бомбосховищ поруч через можливі ракетні обстріли. У прифронтових зонах використовують особливі способи маскування та інші автомобілі.

Крім того, начальник УДО повідомив, що відомство аналізує випадки замахів на перших осіб держав, які стаються у світі. За його словами, зараз в управлінні формують окремий підрозділ для глибшого аналізу таких загроз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленського намагалися вбити кілька разів. Данілов озвучив цифру.