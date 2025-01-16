Был одним из самых ярких участников КВН: куда исчез и как выглядит сейчас Андрей Чивурин

Юморист помогает украинским военным

Андрей Чивурин – известный сценарист, редактор, продюсер. Мужчина долгое время работал в Клубе веселых и находчивых и построил успешную карьеру в юмористической сфере. Со временем сценарист исчез с радаров. А недавно мы выяснили, куда пропал "одесский джентльмен" Левинзон, и что он говорит о войне.

"Телеграф" расскажет о карьере участника КВН, а также где он находится сейчас.

Что известно об Андрее Чивурине

Будущий юморист родился в 1964 году в Дрездене в Германии. Впоследствии его семья перебралась в Украину. Так, Чивурин жил некоторое время в Умани, а затем поступил в Харьковский авиационный институт. В это время пытался стать участником КВН, но не получилось.

Андрей начал работать в конструкторском бюро завода ракетных войск на кафедре вуза. Затем проходил военную службу в Белоруссии и стал старшим лейтенантом. Вернувшись в Украину, Чивурин создал команду КВН ХАИ. Юмористы стали Чемпионами Высшей лиги КВН и завоевали Кубок Чемпионов. Они получили любовь зрителей, которым особенно запомнилась "Песня хулигана" в исполнении Чивурина.

Андрей Чивурин — "Песня хулигана"

В 1996 году Андрей начал работать редактором Высшей лиги КВН и Высшей Украинской лиги КВН. Это длилось 17 лет. Также Чивурин был сценаристом программ "КВН", "КВН. 40 лет в шутку", "Планета КВН", "Вне игры".

Андрей Чивурин долго работал в КВН, фото из сети

Юморист принадлежал к авторам и актерам телепрограммы "Люди в белом". Также он был сценаристом сериалов "Солдаты", "Колобков. Настоящий полковник", "Прапорщик или "Э-мое", "Кремлевские курсанты". Такие киноработы содержали пропаганду российской армии как чего-то великого и престижного. Хотя на самом деле сериалы популяризировали убийц из страны оккупанта.

Андрей Чивурин некоторое время работал в России, фото "Медианяня"

После начала вооруженной агрессии России на Донбассе, юморист покинул страну-агрессора и вернулся на родину. Позже Чивурин стал работать редактором и продюсером юмористического проекта "Лига смеха". Интересно, что Андрей был одним из инициаторов этой программы и приложил немало усилий, чтобы продюсеры утвердили ее на телевидении.

Андрей Чивурин на шоу "Лига смеха", фото "Квартал 95"

Где сейчас Андрей Чивурин

Некоторое время об Андрее Чивурине практически не было новостей. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения он стал чаще появляться на публике. Мужчина застал начало войны в Киеве. Он стал помогать военным и гражданским.

Чивурин с коллегами помогает ВСУ, фото с его фейсбук-страницы

Впоследствии запросов о помощи стало больше, и Чивурин создал фонд "Лига Помощи". Организация занимается установкой модульных домиков для тех, кто лишился жилья из-за россиян. Также в планах продюсера снять сериал о волонтерах.

Чивурин волонтерит вместе со знакомыми, фото с его фейсбук-страницы

Модульные домики фонда "Лига помощи", фото "ТСН"

Андрей периодически появляется в разных Youtube-программах, где делится своим опытом работы в КВН и других юмористических проектах. Он начал общаться на украинском и вести на нем свои соцсети.

Так, на фейсбук-странице Чивурин распространяет посты о своей помощи украинским военным, а также сборы на ВСУ. Периодически сценарист путешествует по Украине и делится фотографиями своих родных.

Чивурин с женой Ларисой, фото с его фейсбук-страницы

Чивурин с женой Ларисой, фото с его фейсбук-страницы

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