Був одним із найяскравіших учасників КВК: куди зник і як виглядає зараз Андрій Чивурін

Гуморист допомагає українським військовим

Андрій Чивурін — відомий сценарист, редактор, продюсер. Чоловік тривалий час працював у Клубі веселих і кмітливих і збудував успішну кар'єру у гумористичній сфері. Згодом сценарист зник з радарів. А нещодавно ми з'ясували, де зараз "одеський джентльмен" Левінзон, і що він каже про війну.

"Телеграф" розповість про кар'єру учасника КВК, а також де він перебуває зараз.

Що відомо про Андрія Чивуріна

Майбутній гуморист народився у 1964 році у Дрездені, що в Німеччині. Згодом його родина перебралась в Україну. Так, Чивурін жив певний час в Умані, а потім вступив до Харківського авіаційного інституту. У цей час намагався стати учасником КВК, але не вийшло.

Так, Андрій почав працювати у конструкторському бюро заводу ракетних військ на кафедрі вишу. Потім проходив військову службу у Білорусі і став старшим лейтенантом. Повернувшись в Україну, Чивурін створив команду КВК ХАІ. Гумористи стали Чемпіонами Вищої ліги КВК і здобули Кубок Чемпіонів. Вони отримали любов глядачів, яким особливо запам'яталась "Пісня хулігана" у виконанні Чивуріна.

Андрій Чивурін - "Пісня хулігана"

У 1996 році Андрій почав працювати редактором Вищої ліги КВК і Вищої Української ліги КВК. Це тривало 17 років. Також Чивурін був сценаристом програм "КВН", "КВН. 40 років жартома", "Планета КВН", "Поза грою".

Андрій Чивурін довго працював у КВК, фото з мережі

Гуморист належав до авторів і акторів телепрограми "Люди в білому". Також він був сценаристом серіалів "Солдати", "Колобков. Справжній полковник", "Прапорщик або "Е-мое", "Кремлівські курсанти". Такі кінороботи містили пропаганду російської армії як чогось великого і престижного. Хоча насправді серіали популяризували вбивць з країни-окупантки.

Андрій Чивурін певний час працював у Росії, фото "Медіаняня"

Після початку збройної агресії Росії на Донбасі, гуморист покинув країну-агресорку і повернувся на батьківщину. Пізніше Чивурін став працювати редактором і продюсером гумористичного проєкту "Ліга сміху". Цікаво, що Андрій був одним із ініціаторів цієї програми і доклав чимало зусиль, щоб продюсери затвердили її на телебаченні.

Андрій Чивурін на шоу "Ліга сміху", фото "Квартал 95"

Де зараз Андрій Чивурін

Певний час про Андрія Чивуріна практично не було новин. Утім, після початку повномасштабного вторгнення він почав частіше з'являтися на публіці. Чоловік застав початок війни у Києві. Він став допомагати військовим і цивільним.

Чивурін з колегами допомагає ЗСУ, фото з його фейсбук-сторінки

А згодом запитів про допомогу стало більше, і Чивурін створив фонд "Ліга Допомоги". Організація займається встановленням модульних будиночків для тих, хто втратив житло через росіян. Також у планах продюсера — зняти серіал про волонтерів.

Чивурін волонтерить разом зі знайомими, фото з його фейсбук-сторінки

Модульні будиночки фонду "Ліга допомоги", фото "ТСН"

Андрій періодично з'являється у різних Youtube-програмах, де ділиться своїм досвідом роботи у КВК та інших гумористичних проєктах. Він почав спілкуватися українською й вести державною свої соцмережі.

Так, на фейсбук-сторінці Чивурін поширює дописи про свою допомогу українським військовим, а також збори на ЗСУ. Періодично сценарист мандрує Україною і ділиться світлинами своїх рідних.

Чивурін з дружиною Ларисою, фото з його фейсбук-сторінки

Чивурін з дружиною Ларисою, фото з його фейсбук-сторінки

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