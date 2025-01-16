Бронь или отсрочка не освобождает от повестки. В каком случае нужно явиться в ТЦК

Если мужчина с бронью или отсрочкой не явится в ТЦК для обновления данных, его привлекут к административной ответственности

Некоторые военнообязанные при мобилизации могут получить отсрочку или бронь. Однако даже в этот период мужчинам может прийти повестка. Она отправляется для обновления данных.

Наличие отсрочки или бронирования не позволяет мужчине не явиться в ТЦК за повесткой и актуализировать свои данные Об этом сообщила заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве Лариса Козак, передает LIGA.net.

Она объясняет, что повестки генерирует и присылает "Укрпочта" через электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Поэтому эти повестки присылаются без уточнения сведений о наличии отсрочки или брони.

Согласно закону Украины о мобилизации, гражданам, получившим повестку для уточнения данных, нужно явиться в ТЦК в час, место и срок, указанных в документе.

Если этого не сделать, мужчину привлекут к административной ответственности.

Ранее Телеграф писал о том, когда мужчинам необходимо обновлять документ об отсрочке.