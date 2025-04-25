Есть ли "бусификация" в Украине? Зеленский ответил

Президент прокомментировал скандальную "бусификацию" во время мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране. В интервью Бену Шапиро он ответил на вопрос о так называемой "бусификации", когда людей якобы принудительно забирают на улицах.

По словам президента, частные случаи нарушений во время мобилизации не являются "лицом Украины".

Зеленский признал, что такие инциденты действительно случаются. Зафиксированы также попытки дать взятку во избежание службы. Однако он подчеркнул, что это не отражает общую ситуацию в стране.

"Можно по-разному относиться к мобилизации, но у нас эта мобилизация с начала войны. Это согласно законодательству, согласно периоду военного положения. Поэтому страна находится в состоянии войны", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый случай проблемной мобилизации тщательно расследуется правоохранительными органами. Также к проверкам привлекаются Сухопутные войска и Министерство обороны Украины.

"Есть определенные минусы. Это факт, который мы не должны скрывать, например коррупцию… Правоохранительные органы должны гарантировать, что не будет насилия во время мобилизации", — подчеркнул президент.

В то же время, Зеленский обратил внимание на значительное количество добровольцев в рядах украинской армии. По его информации, от 600 до 800 тысяч человек самостоятельно решили встать на защиту Украины.

"В Украине сейчас 800 000 или 600 000 человек, добровольно ушедших в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, добровольно ушедшие защищать Украину", — подытожил Зеленский.

Напомним, демограф оценил необходимость понижения мобилизационного возраста. По его мнению, это вопрос безопасности.