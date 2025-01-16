Бюджет потерял уже 2,6 млрд грн доходов из-за передачи активов "Укрнефтебурения" государству, — Гончаренко

Результатом передачи активов Укрнефтебурения государству стало сокращение доходов бюджета на 2,6 млрд грн, остановка добычи и полное лишение иностранных инвесторов прав на их активы

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что направил депутатское обращение к и.о Генеральному прокурору по ситуации с Укрнефтебурением, где более 50% акций компании принадлежит иностранным инвесторам, которые инвестировали более 5 млрд грн и уплатили ранее 24 млрд грн налогов. Но, несмотря на это, в мае 2023 года суд наложил арест на акции (прим. по уголовному производству 2014 года, в котором расследуются возможные злоупотребления должностных лиц НАК "Надра Украины" и никоим образом не касается действующих акционеров и менеджмента Укрнефтебурения), компания передана во временное управления АРМА, передавшей акции в Укрнафту.

Комментируя эту ситуацию в эфире одного из телеканалов, Гончаренко отметил, что в результате частная компания, ранее добывавшая газ и нефть и платившая налоги в государственный бюджет, оказалась в руках так называемых "мощных менеджеров", где руководитель управления получает зарплату, почти полтора миллиона гривен.

"Еще их к доллару привязали, вдруг гривна упадет, человек же не должен страдать", — добавляет Гончаренко.

"В итоге добыча нефти и газа компании падает, потому что эти люди пришли не добывать. Они пришли набивать карманы, вот что они пришли делать. Если падает добыча нефти и газа, то падают и налоговые поступления в государственный бюджет", — говорит нардеп.

"Теперь имеем ситуацию что была частная компания, были иностранные инвесторы, она работала, были налоги, была нефть и газ. Но пришло государство, поставило своих людей, и нет ни нефти ни газа ни налогов… и если дальше это не остановить, то через несколько лет уже можно будет эту компанию просто похоронить", — добавил Гончаренко.

Он объяснил, что обратился к Генпрокурору, потому что нужно расследовать, что это за "мощные" люди и как они это делают.

Он также отметил, что кроме этого всего, Украину теперь ждут международные суды с иностранными инвесторами, а это отнюдь не улучшит инвестклимат в Украине.