В ТЦК идти необязательно: как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+"

Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде

В мобильном приложении "Резерв+" у некоторых военнообязанных граждан появляется статус "нарушения правил воинского учета". Это вызывает немало вопросов, ведь такой статус может иметь серьезные последствия.

Чтобы выяснить причину его появления и разрешить ситуацию, необходимо обратиться в ТЦК и СП. Как объясняет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", первым шагом должна быть отправка заявления в районный ТЦК.

Документ можно составить в произвольной форме , но обязательно следует указать, что в приложении "Резерв+" появилась информация о нарушении правил воинского учета.

Адвокат отметил, что должно быть указано в этом заявлении для того, чтобы разрешить ситуацию в пользу военнообязанного.

"В этом заявлении необходимо попросить разъяснений от ТЦК, какое именно нарушение Вы совершили", — подчеркнул Айвазян.

Однако адвокат Андрей Карпенко объясняет, что в письменном виде эту проблему решить невозможно. Ведь "Резерв+" предлагает лично явиться в ТЦК.

Другие юристы рекомендуют подать адвокатский запрос на ТЦК и СП или обратиться в службу поддержки "Резерв+" .

Напомним, что районные ТЦК могут подать в розыск военнообязанных граждан, нарушивших правила воинского учета. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не выполняющих установленные законом обязанности.

Чаще всего в розыск попадают мужчины, которые:

не стоят на воинском учете по месту регистрации;

не состоят на учете на предприятии или месте обучения;

игнорируют повестку, врученную лично, по почте или через работодателя;

отказываются от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

не уточнили военно-учетные данные;

уклоняются от взятия на воинский учет;

уклоняются от мобилизации.

Юристы объясняют, что после обнаружения нарушения ТЦК обращается в полицию с просьбой об административном задержании нарушителя. Задержанного доставляют в районный ТЦК, где составляется протокол о нарушении правил воинского учета. Также выносится постановление об административной ответственности с наложением штрафа.

В случае отсутствия оснований для отсрочки нарушителя могут быть направлены на прохождение ВВК для последующего призыва.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли оформлять отсрочку от мобилизации, если вы за границей. Даже вне Украины районные ТЦК и СП могут присылать мужчинам повестки, а за нарушение правил воинского учета — привлекать к административной ответственности.