Электронным направлением на ВВК быть! Когда они появятся в "Резерв+"

Перед медосмотром не придется идти в ТЦК

Уже в январе 2025 года в мобильном приложении "Резерв+" появится новая функция. Речь идет об электронных направлениях на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины. Первым шагом к изменениям стало создание нормативной базы для оформления электронных направлений.

"Модернизация системы ВВК – это комплексный процесс, охватывающий и цифровизацию процедур, и усовершенствование нормативно-правовой базы. Наша цель – создать удобную и прозрачную систему прохождения военно-врачебной экспертизы, которая будет отвечать современным стандартам", — рассказывает временно исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства обороны Украины Никита Никитенко.

Украинцы смогут самостоятельно подавать запрос на прохождение ВВК через "Резерв+" и получать электронное направление . Благодаря этому больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для получения бумажного документа. Достаточно оформить направление в приложении, явиться в медицинское учреждение и пройти осмотр в установленные законом сроки.

Также теперь будут принимать во внимание заключения экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека, которые с 1 января заменили медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Обновленные правила отвечают современным требованиям и актуальным потребностям, отмечают в Минобороны.

Напоминаем, что граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную ВВК. Эта обязанность касается всех граждан независимо от того, проходили ли они медицинское освидетельствование до 18 мая 2024 года.

Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки годности к военной службе Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанных, которых это касается.

То есть "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году. Граждане, не имеющие отсрочки от мобилизации, рано или поздно будут призваны.