Ограниченно годный украинец получил три года тюрьмы. Что он натворил (приговор суда)

Мужчину признали виновным, но в приговоре ему назначили испытательный срок

Куликовский районный суд Черниговской области признал виновным гражданина Украины в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. При этом этот мужчина ранее был признан ограниченно годным к военной службе.

Текст приговора опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Обвиняемым оказался гражданин Украины, уроженец Черниговской области, не женатый, не трудоустроенный. Ранее к ответственности не привлекался и военную службу не проходил.

По данным приговора, в июле 2023 года, будучи военнообязанным, прошел военно-врачебную комиссию. В соответствии со ст.19-Б графы II Расписания болезней приказа Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 (Умственная отсталость F70-F79), данный гражданин был признан ограниченно годным. В то же время, согласно действующих на тот момент норм законодательства о мобилизации, люди, признанные ограниченно пригодными к военной службе, считаются непригодными к военной службе в мирное время, но в военное время могут являться военнообязанными, подлежащими мобилизации.

Буква "Б" в статье 19 означает, что у человека диагностирована умственная отсталость легкой формы. В таком случае, его признают пригодным для службы в ТЦК, частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях логистики, охраны и так далее.

В феврале 2024 года мужчина получил повестку для прохождения военной службы, но в указанное время и по указанному адресу он не явился. Он также не сообщил о причинах своей неявки.

На суде обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что по повестке его вызвали в военкомат, иногда он там и ночевал. Несколько раз его возили в Прилуки и Житомир, но в воинских частях сказали, что им такой боец не нужен. Далее последовал черед выдачи мужчине повесток, в том числе, при участии работников прокуратуры и участкового инспектора.

У мужчины обнаружили болезнь, вызванную злоупотреблением алкоголя — в то же время, в больницы он не обращался, "скорую помощь" не вызывал и ТЦК в известность не поставил.

На основании материалов дела суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Ранее "Телеграф" писал, какая ответственность грозит ограниченно годному к воинской службе в случае неявки на повторную ВВК.