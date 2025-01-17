Это "черная дыра". Известный адвокат объяснил, что не так с розыском по линии ТЦК

В Минобороны уверяли, что оснований для применения штрафов нет, однако реальность оказалась иной

Механизм объявления военнообязанного украинца в розыск по линии терцентров комплектования (ТЦК) и соцподдержки крайне непрозрачен. А особые споры вызывает наложение штрафов за "нарушение", которого не было.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, что не так с розыском по линии ТЦК.

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— Это "черная дыра". На сегодняшний день никто четко не может сказать, откуда появляется розыск. Человек едет, его останавливают, говорят: "Вы в розыске". Он обновляет "Резерв+" и видит, что не в розыске. Подождите, сейчас будет. И через 2-3 часа появляется в "Резерве+" надпись, что в розыске. Кто туда внес? Кто-то это исследовал? – говорит юрист.

Ростислав Кравец объясняет: базу розыска законодательно так и не приняли, но по закону полиция должна задержать разыскиваемого за административное правонарушения и доставить в ТЦК.

— Если человек самостоятельно не хочет туда идти, полиция должна составить протокол об админзадержании, вызвать безвозмездную правовую помощь (если человек нуждается в правовой помощи) и тогда доставить в ТЦК, тут внимание (!), для составления протокола о нарушении правил военного учета. Однако тут имеется проблема. В соответствии с Кодексом Украины об админправонарушениях (это статьи 210 и 210 с отметкой "1"), эти штрафы не применяют в случае, если владелец Единого государственного реестра военнообязанных имеет доступ к другим государственным реестрам, — отмечает адвокат.

По его словам, единственное, за что можно сейчас оштрафовать гражданина, так это за утерю военно-учетного документа.

— У нас предлагают новые законы о "заочном штрафовании" (соответствующий законопроект №12093 был принят в первом чтении. — Ред.). Такое впечатление, что люди находятся в параллельной реальности. Вы ведь сами приняли этот закон в мае и увеличили штрафы с 850 гривен до 17 тысяч. При этом именно Минобороны говорило, что оснований для применения штрафов нет, потому что они имеют доступ к реестрам, — говорит Ростислав Кравец.

Он назвал "сюром" ситуацию, при которой Минобороны имеет доступ к реестрам и не может применять штрафы, но Верховная Рада вносит изменения, чтобы штрафы применяли. При этом 99% из них отменяют в судах.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему ТЦК не наказывают за "бусификацию".