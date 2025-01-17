Есть два способа оплаты штрафа от ТЦК. Когда он может удвоиться

Военнообязанный может обжаловать наказание, если с ним не согласен

В Украине ужесточили контроль за соблюдением правил воинского учета. Граждане, которые уклоняются от постановки на учет или нарушают установленные нормы, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч гривен.

Если не вовремя оплатить штраф, то есть в течение 15 дней с момента его наложения, он удваивается, где и как оплатить штраф от ТЦК. "Телеграф" рассказывает, где и как оплатить штраф от ТЦК.

Оплатить штраф можно несколькими способами. Граждане могут обратиться в кассы любого украинского банка или воспользоваться онлайн-банкингом. Для этого необходимо указать реквизиты, указанные в уведомлении об административном нарушении.

Отметим, если гражданин считает штраф несправедливым, он имеет право подать жалобу. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его получения.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлениями Кабинета Министров №560 от 2024 года, граждане обязаны являться по вызову в ТЦК, соблюдать правила воинского учета и выполнять мобилизационные задачи.

Наиболее распространенными правонарушениями, за которые ТЦК могут выписать штрафы, являются:

неявка по повестке (без уважительных причин);

невыполнение требований по мобилизации;

игнорирование долга по воинскому учету.

Юристы рассказывают, что административное взыскание за правонарушение может быть взыскано в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее чем через год со дня его совершения.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК имеет восемь причин подать военнообязанного в розыск. Мужчина, которого разыскивают, не может воспользоваться некоторыми правами.